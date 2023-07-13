Begini Cara Sahabat Sandiaga Uno Berdayakan Masyarakat Cirebon Siapkan Masa Pensiun

CIREBON - Sahabat Sandi Uno Cirebon menggelar pelatihan budidaya ikan air tawar dan pakan mandiri maggot di Kota Cirebon, Kamis (13/7/23).

Ratusan warga mengikuti kegiatan pelatihan ini karena dinilai memiliki peluang bisnis baru bagi masyarakat.

"Pemateri yang kami hadirkan sudah survei melihat situasi di wilayah ini dan memang cocok untuk budidaya ikan gurami dan ikan lele, di sini peserta langsung tau potensial ikan apa yang dapat dibudidayakan," kata perwakilan Direktorat Relawan Sandiaga Uno, Faizal Fiqri.

"Kita melihat 95 persen peserta yang hadir ini memang bukan dari pelaku pembudidaya ikan air tawar, jadi kita berikan pelatihan dari awal dengan harapan akan hadir pembudidaya-pembudidaya ikan air tawar baru sehingga tercipta peluang bisnis dan lapangan pekerjaan baru," sambung Faizal.

Kegiatan pelatihan dari Relawan Sandiaga Uno ini mendapat respon baik dari warga sekitar. Tata (60) salah satu peserta yang mengikuti pelatihan mengatakan Relawan Sandiaga Uno membuatnya termotivasi untuk menjalankan bisnis budidaya ikan air tawar.