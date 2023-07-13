Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kebakaran Hebat di Garut, Belasan Ekor Domba Terpanggang

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |23:21 WIB
Kebakaran Hebat di Garut, Belasan Ekor Domba Terpanggang
Kebakaran kandang domba di Garut (Foto: MPI)
A
A
A

GARUT - Sebanyak 12 ekor domba mati terpanggang dalam peristiwa kebakaran di Kabupaten Garut. Belasan ekor domba itu hangus terbakar saat api berkobar di Kampung Pasir Oncom, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sukawening.

Selain kandang beserta belasan ekor domba, kebakaran itu juga melalap satu unit rumah semi permanen berukuran 6x10 meter persegi di dekatnya, dan satu unit sepeda motor. Rumah yang terbakar merupakan milik Asep Solihin.

"Kebakaran berasal dari bekas pakan domba yang dibakar di dekat rumah. Api merambat ke sejumlah benda mudah terbakar, hingga berkobar menghanguskan rumah beserta semua harta benda milik warga, termasuk 12 ekor domba," kata Kapolsek Sukawening AKP Erwin Hermawan, Kamis (13/7/2023).

Petugas kepolisian, tambah AKP Erwin Hermawan, mencoba memadamkan kebakaran itu bersama warga, yang dibantu personel TNI dari Koramil 1104 Sukawening, aparat desa, dan anggota Sat Pol PP. Saat pemadaman berlangsung, petugas berupaya agar kobaran api tidak merambat ke rumah-rumah warga lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement