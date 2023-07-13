Kebakaran Hebat di Garut, Belasan Ekor Domba Terpanggang

GARUT - Sebanyak 12 ekor domba mati terpanggang dalam peristiwa kebakaran di Kabupaten Garut. Belasan ekor domba itu hangus terbakar saat api berkobar di Kampung Pasir Oncom, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sukawening.

Selain kandang beserta belasan ekor domba, kebakaran itu juga melalap satu unit rumah semi permanen berukuran 6x10 meter persegi di dekatnya, dan satu unit sepeda motor. Rumah yang terbakar merupakan milik Asep Solihin.

"Kebakaran berasal dari bekas pakan domba yang dibakar di dekat rumah. Api merambat ke sejumlah benda mudah terbakar, hingga berkobar menghanguskan rumah beserta semua harta benda milik warga, termasuk 12 ekor domba," kata Kapolsek Sukawening AKP Erwin Hermawan, Kamis (13/7/2023).

Petugas kepolisian, tambah AKP Erwin Hermawan, mencoba memadamkan kebakaran itu bersama warga, yang dibantu personel TNI dari Koramil 1104 Sukawening, aparat desa, dan anggota Sat Pol PP. Saat pemadaman berlangsung, petugas berupaya agar kobaran api tidak merambat ke rumah-rumah warga lainnya.