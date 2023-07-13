Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

BMKG: Waspadai Hujan Lereng Barat dan Timur di Sumatera Utara

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |00:30 WIB
BMKG: Waspadai Hujan Lereng Barat dan Timur di Sumatera Utara
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan meminta masyarakat mewaspadai hujan di pegunungan hingga lereng barat dan timur di Sumatera Utara.

"Sejak bulan Juni wilayah Sumatera Utara terkonfirmasi masuk musim kemarau. Tapi beberapa hari terakhir, hujan masih terjadi di wilayah Sumatera," ungkap Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan Defri Mandoza dilansir Antara, Kamis (13/7/2023).

Hujan yang melanda wilayah Sumatera, kata dia, termasuk di Sumatera Utara karena mengikuti dinamika atmosfer pada lima provinsi di Sumatera bagian Utara.

Kondisi ini disebabkan fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) sejak awal pekan ini secara spasial yang terpantau aktif di wilayah Samudera Hindia barat Sumatera Utara.

"Hal ini berpeluang menumbuhkan awan hujan sejumlah daerah, baik pantai barat dan timur di wilayah Sumatera Utara," ujarnya.

Adanya gelombang Kelvin mengalir ke arah timur yang terpantau melewati Sumatera Utara, sehingga meningkatkan aktivitas konvektif dan pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah Sumut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
banjir BMKG hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168877/hujan-NpuX_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/340/3118762/amblas-O7L1_large.jpg
Jalan Lintas Sumatera Amblas Usai Diguyur Hujan Deras, Akses Terputus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement