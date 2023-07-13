Edukasi Masyarakat, Tuan Guru Ganjar Ajarkan tentang Sujud Tilawah

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo terus bergerak menyongsong Pilpres 2024. Kali ini, Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara (Sumut) menggelar dzikir dan praktik Sujud Tilawah di Dusun Penggalian, Desa Sibulan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari kegiatan yang digelar pada Rabu 13 Juli 2023 itu untuk mengajak masyarakat agar dapat menyempurnakan tata cara beribadah yang baik. Para pendukung Ganjar Pranowo tersebut mengadakan dzikir dan praktik Sujud bersama dengan Majelis Ta’lim Ar-Ridho dengan dipimpin Ustaz Zailandi Nasution.

"Kegiatan ini memiliki tujuan agar supaya masyarakat lebih memahami tentang tata cara beribadah dengan baik,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara Zulpi Andika dalam keterangannya.

BACA JUGA: Yerry Tawalujan Optimistis Ganjar Mampu Mengentaskan Gizi Buruk Skala Nasional

Menurut Zulpi, masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami Sujud Tilawah sesuai dengan syariat Islam. TGS Ganjar hadir melalui kegiatan ini untuk mengajarkan.

Kegiatan ini mendapat antusias dari masyarakat di Dusun Penggalian, Desa Sibulan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut menjadi bukti nyata Ganjar untuk semua.

"Alhamdulillah, antusias masyarakat di desa ini khususnya di Sumut dengan kegiatan yang kita lakukan sangat antusias. Sangat memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan,” kata Zulpi.