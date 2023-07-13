Pamer Alat Vital dan Masturbasi saat Live di Medsos, Pria Ini Diciduk!

OKU TIMUR - Viral di media sosial gara-gara pamer alat vital dan masturbasi sembari live di media sosial Facebook. Imam Ma'ruf (38 tahun) seorang pria asal Kabupaten OKU Timur, Sumsel, akhirnya ditangkap polisi.

Kapolres OKU Timur, AKBP Dwi Agung Setyono, melalui Kasat Reskrim, Hamsal, mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang resah atas ulah yang dilakukan oleh Imam, pasa Sabtu, 8 Juli 2023 lalu.

"Viralnya video asusila itu setelah diunggah oleh akun Facebook atas nama Toni Belitang," katanya.

Di mana, dalam video itu memperlihatkan Imam yang bertelanjang dada sembari pamer dan memainkan alat kelamin atau masturbasi ke arah kamera handphone (HP) yang sedang siaran langsung di Facebook.

Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Polres OKU Timur berkoordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan hingga mendapatkan identitas dan alamat yang bersangkutan.

"Kita ketahui lokasi yang bersangkutan, tim kita langsung bergerak dan mengamankan pelaku saat berada di rumahnya di Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur," kata Hamsal, Kamis (13/7/2023).

Selanjutnya pelaku diamankan ke Mapolres OKU Timur guna proses penyidikan.

(Arief Setyadi )