HOME NEWS SUMSEL

Niat Nikahi Janda, Pria Ini Malah Tertipu Belasan Juta Rupiah

Muhammad David , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:39 WIB
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
PALEMBANG - Niat membina rumah tangga dengan seorang wanita yang merupakan seorang janda, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan malah ditipu.

Atas peristiwa tersebut korban melapor ke kantor polisi. Unus (52) yang merupakan warga Kecamatan Sukarame, Palembang mendatangi sentral pelayanan Kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Di hadapan petugas korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penipuan oleh seorang wanita janda berinisial RM (30) yang merupakan seorang janda.

Kejadian ini sendiri bermula di mana korban yang telah mengenal pelaku RM selama dua bulan ini mengajak bertemu di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Ilir Timur Satu, Palembang untuk membahas pernikahanya.

Dalam pertemuannya itu korban di imingi menikah oleh pelaku. Merasa yakin, korban pun memberikan emas, ayam, uang dan handphone yang ditafsir nilainya mencapai belasan juta rupiah.

“Saat ini sudah tidak pernah bertemu. Nomor telepon juga diblokir,” kata Unus.

