Gegara Dendam, Pria Ini Hujani Tetangganya dengan Bacokan Parang hingga Tewas

PALI - Diduga memiliki dendam pribadi, Yasir Arafah (35), warga Talang Gas Dusun IV Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dengan sadis menghabisi tetangganya yang bernama Supriadi (35).

Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin mengatakan, bahwa motif pembunuhan tersebut diduga korban Supriadi kerap mencuri jendolan getah karet milik pelaku.

"Pelaku membunuh Supriadi dengan cara yang sadis di kawasan Jalan Setuntung, Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI," ujar AKBP Khairu, Kamis (13/7/2023).

Dari hasil interogasi, lanjut Khairu, pelaku mengaku menghabisi nyawa tetangganya tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang.

"Pada sabetan parang yang pertama, korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian korban langsung berupaya berlari dari aksi sadis pelaku," jelasnya.

Namun nahas, lanjut Khairu, korban hanya mampu berlari sejauh 50 meter dan terjatuh. Melihat korban terjatuh, pelaku pun langsung menghujani tubuh korban dengan sabetan parang secata brutal.

"Tiga kali sabetan parang yang memang sedari awal disiapkan pelaku menghujani tubuh korban, yakni ke arah jari kaki sebelah kiri, ke arah pipi sebelah kiri, dan terakhir pada leher bagian belakang," jelasnya.