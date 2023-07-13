Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ingin Nikahi Janda Muda, Bos Ayam di Palembang Malah Kena Tipu

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:11 WIB
Ingin Nikahi Janda Muda, Bos Ayam di Palembang Malah Kena Tipu
Unus, Bos ayam kena tipu janda muda (foto: dok ist)
A
A
A

PALEMBANG - Diiming-imingi siap dinikahi, Unus (52), warga Jalan Surya Sakti, Kecamatan Sukarami Palembang ini justru ditipu oleh seorang wanita muda berinisial R (30), yang mengaku seorang janda.

Saat mendatangi Polrestabes Palembang, korban Unus mengaku telah mengalami kerugian belasan juta akibat ditipu pelaku yang merupakan warga Kecamatan Semarang Borang Palembang tersebut.

"Saya sudah kehilangan uang sebesar Rp600 ribu, emas 1/4 gram, ayam potong 241,8 Kg seharga Rp6,7 juta dan juga handphone. Kalau ditotalkan kerugian saya itu belasan juta rupiah," ujar Unus, Kamis (13/7/2023.

Dijelaskan Unus, kronologis kejadian berawal, Sabtu (1/7/2023) pagi, saat korban yang sudah kenal dengan terlapor selama dua bulan lalu bertemu di Pasar Kito Baru, Jalan Selamet Riyadi, Kecamatan Ilir Timur III Palembang.

Ketika keduanya bertemu, lanjut Unus, terlapor yang merupakan seorang janda tersebut mengaku kepada korban serius menjalani hubungan dan ingin segera nikahinya.

"Awalnya dia meminta dibelikan mas kawin sebagai ikatan. Setelah saya berikan mas kawin, beberapa hari kemudian dia ingin pulang ke Jawa dan meminta handphone saya, dengan alasan anaknya tidak memiliki handphone," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement