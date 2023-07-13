Ingin Nikahi Janda Muda, Bos Ayam di Palembang Malah Kena Tipu

PALEMBANG - Diiming-imingi siap dinikahi, Unus (52), warga Jalan Surya Sakti, Kecamatan Sukarami Palembang ini justru ditipu oleh seorang wanita muda berinisial R (30), yang mengaku seorang janda.

Saat mendatangi Polrestabes Palembang, korban Unus mengaku telah mengalami kerugian belasan juta akibat ditipu pelaku yang merupakan warga Kecamatan Semarang Borang Palembang tersebut.

"Saya sudah kehilangan uang sebesar Rp600 ribu, emas 1/4 gram, ayam potong 241,8 Kg seharga Rp6,7 juta dan juga handphone. Kalau ditotalkan kerugian saya itu belasan juta rupiah," ujar Unus, Kamis (13/7/2023.

Dijelaskan Unus, kronologis kejadian berawal, Sabtu (1/7/2023) pagi, saat korban yang sudah kenal dengan terlapor selama dua bulan lalu bertemu di Pasar Kito Baru, Jalan Selamet Riyadi, Kecamatan Ilir Timur III Palembang.

Ketika keduanya bertemu, lanjut Unus, terlapor yang merupakan seorang janda tersebut mengaku kepada korban serius menjalani hubungan dan ingin segera nikahinya.

"Awalnya dia meminta dibelikan mas kawin sebagai ikatan. Setelah saya berikan mas kawin, beberapa hari kemudian dia ingin pulang ke Jawa dan meminta handphone saya, dengan alasan anaknya tidak memiliki handphone," jelasnya.