Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kematian 4 Pesohor Ini Masih Menyisakan Misteri, Salah Satunya Putri Inggris

Tim Litbang MPI , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:01 WIB
Kematian 4 Pesohor Ini Masih Menyisakan Misteri, Salah Satunya Putri Inggris
Putri Diana. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA Kepergian pesohor dunia meninggalkan banyak duka bagi banyak orang, termasuk para penggemarnya. Namun, kadang kematian mereka meninggalkan misteri yang hingga kini belum ditemukan jawabannya.

Berikut kematian pesohor dunia yang masih meninggalkan misteri:

BACA JUGA:

12 Fakta Unik Seputar Putri Diana, Pernah Jadi Cleaning Service 

1. Putri Diana 

Pada 31 Agustus 1997, Putri Diana dari Inggris, tewas dalam kecelakaan mobil di Paris, Prancis bersama kekasihnya Dodi Al Fayed dan sopir mereka Henri Paul. Kecelakaan itu terjadi di saat mobil yang ditumpangi Putri Diana berusaha menghindar dari kejaran paparazzi.

Ada beberapa dugaan mengapa kecelakaan itu terjadi, termasuk laporan yang mengatakan penglihatan sopir mereka tergganggu oleh cahaya kamera, bahkan dugaan sabotase karena tidak adanya rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Namun, hingga saat ini, kejadian pasti dari kematian Putri Diana masih misterius.

BACA JUGA:

6 Helai Rambut Kurt Cobain Dilelang Seharga Rp200 Juta 

2. Marilyn Monroe 

Norma Jeane Mortensin atau yang lebih dikenal dengan nama Marilyn Monroe adalah artis, penyanyi, model Amerika Serikat (AS) yang sangat populer pada 1950-an. Namun, karier wanita kelahiran California, 1 Juni 1926 itu di dunia hiburan hanya berlangsung singkat.

Monroe ditemukan meninggal dunia di kediamannya di California pada 5 Agustus 1962. Kematiannya yang penuh misteri terjadi di tengah skandal percintaannya dengan Presiden AS John F Kennedy.

Bahkan, Monroe juga terlihat bertengkar dengan Presiden Kennedy dan Jaksa Agung AS beberapa saat menjelang kematiannya. Situasi ini membuat banyak yang mengaitkan kematian Monroe dengan konspirasi dan menuding ada upaya menutup-nutupi kejadian sebenarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/18/2920938/karier-militer-benjamin-netanyahu-perdana-menteri-israel-saat-ini-eSQbbJaYRS.jpg
Karier Militer Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/18/2919359/profil-yasser-arafat-tokoh-pembebasan-palestina-yang-membentuk-fatah-kghvJlw7NO.jpg
Profil Yasser Arafat, Tokoh Pembebasan Palestina yang Membentuk Fatah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/18/2870413/mengenal-louis-braille-penemu-huruf-braille-sq7BpsmjII.jpg
Mengenal Louis Braille, Penemu Huruf Braille
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/18/2833406/tokoh-tokoh-visioner-dunia-dari-soekarno-hingga-lee-kuan-yew-4O6Pyk0yNO.jpg
Tokoh-Tokoh Visioner Dunia, dari Soekarno Hingga Lee Kuan Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/11/18/2763267/4-jenderal-yang-paling-ditakuti-dunia-julius-caesar-hingga-george-s-patton-Qq3wZciHEq.jpg
4 Jenderal yang Paling Ditakuti Dunia, Julius Caesar hingga George S. Patton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/09/18/2704056/3-tokoh-dunia-yang-dikenal-visioner-nomor-1-soekarno-H9IJyvXRm0.jpg
3 Tokoh Dunia yang Dikenal Visioner, Nomor 1 Soekarno
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement