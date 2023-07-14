Kematian 4 Pesohor Ini Masih Menyisakan Misteri, Salah Satunya Putri Inggris

JAKARTA – Kepergian pesohor dunia meninggalkan banyak duka bagi banyak orang, termasuk para penggemarnya. Namun, kadang kematian mereka meninggalkan misteri yang hingga kini belum ditemukan jawabannya.

Berikut kematian pesohor dunia yang masih meninggalkan misteri:

1. Putri Diana

Pada 31 Agustus 1997, Putri Diana dari Inggris, tewas dalam kecelakaan mobil di Paris, Prancis bersama kekasihnya Dodi Al Fayed dan sopir mereka Henri Paul. Kecelakaan itu terjadi di saat mobil yang ditumpangi Putri Diana berusaha menghindar dari kejaran paparazzi.

Ada beberapa dugaan mengapa kecelakaan itu terjadi, termasuk laporan yang mengatakan penglihatan sopir mereka tergganggu oleh cahaya kamera, bahkan dugaan sabotase karena tidak adanya rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Namun, hingga saat ini, kejadian pasti dari kematian Putri Diana masih misterius.

2. Marilyn Monroe

Norma Jeane Mortensin atau yang lebih dikenal dengan nama Marilyn Monroe adalah artis, penyanyi, model Amerika Serikat (AS) yang sangat populer pada 1950-an. Namun, karier wanita kelahiran California, 1 Juni 1926 itu di dunia hiburan hanya berlangsung singkat.

Monroe ditemukan meninggal dunia di kediamannya di California pada 5 Agustus 1962. Kematiannya yang penuh misteri terjadi di tengah skandal percintaannya dengan Presiden AS John F Kennedy.

Bahkan, Monroe juga terlihat bertengkar dengan Presiden Kennedy dan Jaksa Agung AS beberapa saat menjelang kematiannya. Situasi ini membuat banyak yang mengaitkan kematian Monroe dengan konspirasi dan menuding ada upaya menutup-nutupi kejadian sebenarnya.