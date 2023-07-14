Anggota DPR Adu Jotos, Rapat Parlemen Dihentikan Selama Dua Jam

PRISTINA – Perkelahian dan adu jotos pecah di parlemen Kosovo dan botol air dilemparkan ke perdana menteri setelah debat publik selama tiga hari mengenai rekaman audio antara anggota partai yang berkuasa dan seorang pejabat dari utara yang mayoritas Serbia.

Oposisi Kosovo telah lama menuduh cara Perdana Menteri Albin Kurti, yang berhaluan nasionalis, dalam menangani ketegangan di utara yang telah membuat tegang hubungan dengan sekutu lama Barat Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

Kerusuhan di utara telah meningkat baru-baru ini sejak walikota etnis Albania menjabat di Kosovo utara setelah pemilihan April dimana etnis Serbia memboikot tuntutan penerapan kesepakatan untuk otonomi lebih luas. Etnis Albania merupakan 90% dari populasi Kosovo, sementara Serbia mencapai sekira 5%.

Pada Kamis, (13/7/2023) video dari dalam parlemen menunjukkan seorang anggota parlemen dari partai oposisi menyiram air ke arah Kurti dan wakilnya. Perkelahian kemudian menyebar ketika anggota parlemen oposisi dan koalisi pemerintahan lainnya mendekati podium tempat para menteri duduk.