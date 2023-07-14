4 Pembunuhan Pemimpin Negara yang Menggemparkan Dunia, Salah Satunya Tewas Dibom

JAKARTA – Kematian seorang pemimpin negara akan menimbulkan duka bagi rakyatnya, namun, kematian seorang kepala negara akibat pembunuhan adalah kejadian yang kerap berdampak lebih luas ke dunia.

Berikut pembunuhan beberapa pemimpin negara yang mengguncang dunia.

1. Abraham Lincoln

Presiden Ke-16 Amerika Serikat (AS) Abraham Lincoln tewas setelah ditembak pada 14 April 1865 di gedung Teater Ford, Washington DC. Lincoln ditembak di bagian kepada oleh seorang aktor bernama John Wilkes Booth, hanya beberapa hari setelah berakhirnya perang saudara AS.

Pada 13 April malam, Booth menerobos penjagaan Lincoln yang sedang menyaksikan pertunjukan di teater dan melepaskan tembakan ke bagian belakang kepala Lincoln. Sang Presiden yang dikenal dengan kebijakan anti-perbudakannya itu dinyatakan tewas keesokan harinya.

2. John F. Kennedy

Berselang hampir seabad setelah pembunuhan Lincoln, Presiden AS lainnya John F,. Kennedy juga ditembak mati. Pria yang kerap dijuluki JFK itu ditembak pada 22 November 1963 saat melakukan kunjungan ke Dallas, Texas.

Kala itu, Kennedy yang tengah duduk di mobil kap terbuka ditembak saat melintas di tengah ratusan warga yang menyambutnya. Peluru mengenai bagian leher dan kepala Kennedy, membuatnya ambruk.