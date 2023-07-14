Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Raba-Raba Siswi 10 Detik, Petugas Kebersihan Dibebaskan dari Tuduhan Pelecehan Seksual

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |08:44 WIB
Raba-Raba Siswi 10 Detik, Petugas Kebersihan Dibebaskan dari Tuduhan Pelecehan Seksual
ROMA - Pengadilan Italia membebaskan seorang petugas kebersihan yang meraba-raba seorang siswi dengan alasan bahwa dia melakukannya "hanya beberapa detik" dan tanpa "niat seksual atau nafsu", dalam keputusan yang telah memicu kemarahan yang meluas. .

BACA JUGA:

Uskup Agung Argentina Mengaku Bersalah saat Tangani Laporan Pelecehan Seksual Anak-Anak 

Menurut dokumen pengadilan, gadis itu mengatakan pria itu datang di belakangnya, meletakkan tangannya di celana dalamnya, dan sedikit mengangkatn tubuhnya ke udara saat dia menarik celananya setelah menaiki tangga dengan seorang teman.

Insiden itu terjadi pada April tahun lalu di Roma di sebuah sekolah menengah di lingkungan Ostiense, dan "semuanya berlangsung sekira 5-10 detik", kata hakim dalam keputusan mereka sebagaimana dilansir Reuters.

BACA JUGA:

Kepala Gulat India Didakwa Pelecehan Seksual, Dituduh Meraba-raba di Kamp Pelatihan dan Turnamen 

Petugas kebersihan, (66), mengatakan dia memegang bagian belakang celana gadis itu, menahannya selama beberapa detik, "sebagai lelucon". Setelah itu dia memohon kepada gadis itu untuk melupakan masalah itu, mengatakan kepadanya, "Kamu akan menghancurkan hidupku, aku tidak melakukan apapun padamu."

Dalam vonis mereka, tertanggal 6 Juli, majelis hakim menyimpulkan bahwa sikap yang tidak pantas itu begitu singkat sehingga meninggalkan "banyak keraguan" apakah itu sukarela, dan berpendapat bahwa argumen tindakan itu hanya bercanda "meyakinkan".

