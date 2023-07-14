Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

India Bersiap Luncurkan Misi Luar Angkasa Bersejarah ke Bulan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:33 WIB
India Bersiap Luncurkan Misi Luar Angkasa Bersejarah ke Bulan
Pesawat Chandrayaan-3 akan dilucnurkan pada 14 Juli 2023. (Foto: ISRO)
A
A
A

NEW DELHI - India akan meluncurkan misi Bulan ketiganya, yang bertujuan untuk menjadi misi pertama yang mendarat di dekat kutub selatan satelit bumi itu, yang belum banyak dijelajahi.

Pesawat Chandrayaan-3 dengan pengorbit, pendarat, dan penjelajah akan lepas landas pada Jumat, (14/7/2023) pukul 14:35 waktu setempat dari pusat ruang angkasa Sriharikota. Pendarat itu dijadwalkan mencapai Bulan pada 23-24 Agustus, kata pejabat antariksa.

Jika berhasil, India hanya akan menjadi negara keempat yang mencapai pendaratan lunak di Bulan, setelah Amerika Serikat (AS), bekas Uni Soviet, dan China.

Misi ketiga dalam program penjelajahan bulan India, Chandrayaan-3 diharapkan membangun keberhasilan misi Bulan sebelumnya.

Itu terjadi 13 tahun setelah misi Bulan pertama India pada 2008, yang melakukan "pencarian air pertama dan terinci di permukaan bulan dan menetapkan bahwa Bulan memiliki atmosfer pada siang hari", kata Mylswamy Annadurai, direktur proyek Chandrayaan-1 .

BACA JUGA: Sempat Tertunda, India Luncurkan Misi Luar Angkasa ke Bulannya yang Kedua

Chandrayaan-2 - yang juga terdiri dari pengorbit, pendarat, dan penjelajah - diluncurkan pada Juli 2019 tetapi hanya berhasil sebagian. Pengorbitnya terus mengelilingi dan mempelajari Bulan bahkan hingga hari ini, tetapi lander-rover gagal melakukan pendaratan lunak dan jatuh saat mendarat. Itu karena "kesalahan menit terakhir pada sistem pengereman," jelas Annadurai sebagaimana dilasnir BBC.

      
