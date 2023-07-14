Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Telah Terima Kiriman Bom Curah, Amunisi yang Dilarang di Lebih dari 100 Negara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:04 WIB
Ukraina Telah Terima Kiriman Bom Curah, Amunisi yang Dilarang di Lebih dari 100 Negara
Bom Cluster. (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV - Ukraina telah menerima kiriman bom cluster atau bom curah dari Amerika Serikat (AS), amunisi yang dilarang di lebih dari 100 negara. Kyiv telah berjanji untuk hanya menggunakannya untuk mengusir konsentrasi tentara musuh.

Valeryi Shershen, juru bicara Tavria, atau distrik militer selatan, pada Kamis, (13/7/2023) mengkonfirmasi pengumuman oleh komandannya bahwa senjata itu telah tiba seminggu setelah Amerika Serikat mengatakan akan mengirimkannya sebagai bagian dari paket keamanan senilai USD800 juta.

Pentagon juga mengumumkan kedatangan mereka.

Moskow telah mengecam pengiriman bom cluster. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu memperingatkan pada Kamis bahwa Rusia dapat menggunakan persenjataan serupa jika dihadapkan dengan penggunaannya.

Para pejabat Ukraina mengatakan pengerahan mereka dibenarkan mengingat operasi penenaman ranjau Rusia di lahan luas yang telah direbutnya.

Ukraina telah melancarkan serangan balasan lebih dari 500 hari setelah perang, dengan fokus pada merebut kelompok desa di tenggara dan merebut kembali daerah di sekitar kota timur Bakhmut, yang direbut oleh pasukan Rusia pada Mei setelah pertempuran berbulan-bulan.

“Ini akan semakin mendemotivasi pasukan pendudukan Rusia dan secara mendasar mengubah hal-hal yang mendukung angkatan bersenjata Ukraina,” kata Shershen kepada Radio Liberty yang didanai AS.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545/donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176835/donald_trum-a5cE_large.jpg
Trump Kecewa pada Putin dan Pertimbangkan Kirim Tomahawk ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176639/donald-kLT2_large.jpg
Nyerah Tekan Putin, Trump Sebut Erdogan Bisa Selesaikan Perang Rusia-Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement