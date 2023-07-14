Ukraina Telah Terima Kiriman Bom Curah, Amunisi yang Dilarang di Lebih dari 100 Negara

KYIV - Ukraina telah menerima kiriman bom cluster atau bom curah dari Amerika Serikat (AS), amunisi yang dilarang di lebih dari 100 negara. Kyiv telah berjanji untuk hanya menggunakannya untuk mengusir konsentrasi tentara musuh.

Valeryi Shershen, juru bicara Tavria, atau distrik militer selatan, pada Kamis, (13/7/2023) mengkonfirmasi pengumuman oleh komandannya bahwa senjata itu telah tiba seminggu setelah Amerika Serikat mengatakan akan mengirimkannya sebagai bagian dari paket keamanan senilai USD800 juta.

Pentagon juga mengumumkan kedatangan mereka.

Moskow telah mengecam pengiriman bom cluster. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu memperingatkan pada Kamis bahwa Rusia dapat menggunakan persenjataan serupa jika dihadapkan dengan penggunaannya.

Para pejabat Ukraina mengatakan pengerahan mereka dibenarkan mengingat operasi penenaman ranjau Rusia di lahan luas yang telah direbutnya.

Ukraina telah melancarkan serangan balasan lebih dari 500 hari setelah perang, dengan fokus pada merebut kelompok desa di tenggara dan merebut kembali daerah di sekitar kota timur Bakhmut, yang direbut oleh pasukan Rusia pada Mei setelah pertempuran berbulan-bulan.

“Ini akan semakin mendemotivasi pasukan pendudukan Rusia dan secara mendasar mengubah hal-hal yang mendukung angkatan bersenjata Ukraina,” kata Shershen kepada Radio Liberty yang didanai AS.