HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Tolak Bayar Ganti Rugi Apa Pun ke Negara Berkembang yang Dilanda Bencana Terkait Perubahan Iklim

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:27 WIB
A
A
A

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) mengatakan tidak akan membayar ganti rugi dalam keadaan apa pun kepada negara-negara berkembang yang dilanda bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.

Utusan iklim John Kerry membuat pernyataan di sidang Kongres sebelum terbang ke China untuk membahas masalah tersebut.

Beberapa negara menginginkan ekonomi besar - yang menghasilkan gas rumah kaca paling banyak - untuk membayar emisi masa lalu.

Dana telah dibentuk untuk negara-negara miskin, tetapi masih belum jelas berapa banyak negara kaya akan membayar.

Kerry, mantan menteri luar negeri, ditanyai dalam sidang di hadapan komite urusan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat apakah AS akan membayar negara-negara yang telah rusak akibat banjir, badai, dan bencana lain yang disebabkan oleh iklim.

"Tidak, dalam keadaan apa pun," katanya menanggapi pertanyaan dari Brian Mast, ketua komite, dikutip BBC.

Dia berbicara beberapa hari sebelum dia melakukan perjalanan ke Beijing untuk bertemu dengan para pejabat untuk membahas masalah seputar perubahan iklim, termasuk rencana konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun ini, COP28, yang akan berlangsung di Dubai, di Uni Emirat Arab (UEA), pada November tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
