AS: Wagner Tak Lagi Signifikan dalam Mendukung Perang Rusia di Ukraina

AS sebut Wagner tak lagi signifikan dalam mendukung perang Rusia di Ukraina (Foto: AFP)

UKRAINA – Juru bicara Pentagon, Amerika Serikat (AS) mengatakan kelompok tentara bayaran Wagner tidak lagi berpartisipasi dalam kapasitas signifikan dalam mendukung operasi tempur di Ukraina.

Pernyataan itu muncul beberapa minggu setelah pemberontakan 24 jam kelompok itu di Rusia - sebuah tantangan terhadap otoritas Presiden Vladimir Putin.

Wagner diperkirakan telah membantu Rusia mencaplok Krimea pada 2014, dan telah melakukan beberapa pertempuran paling berdarah baru-baru ini. Kelompok itu berperan penting dalam merebut kota timur Bakhmut untuk Rusia.

Di bawah kesepakatan yang mengakhiri pemberontakan pada Juni lalu, para pejuang Wagner diberi tahu bahwa mereka dapat bergabung dengan tentara reguler Rusia atau pergi ke Belarusia dengan pemimpin mereka, Yevgeny Prigozhin.

BACA JUGA: Pasukan Wagner Serahkan Ribuan Senjata dan Perlengkapan Perang ke Militer Rusia

Namun awal pekan ini, Kremlin mengatakan bahwa Putin telah bertemu Prigozhin di Moskow hanya beberapa hari setelah pemberontakan.

Putin menegaskan bahwa dia telah menyampaikan tawarannya dengan jelas kepada para pejuang selama pertemuan itu.

Berbicara kepada harian Rusia Kommersant pada Kamis (13/7/2023), dia mengatakan mereka dapat memilih untuk "melanjutkan layanan mereka" untuk militer reguler Rusia.