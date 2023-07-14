Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Akan Anggap Jet Tempur F-16 di Ukraina Sebagai Ancaman Nuklir

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |12:06 WIB
Rusia Akan Anggap Jet Tempur F-16 di Ukraina Sebagai Ancaman Nuklir
Jet tempur F-16. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Rusia tidak dapat mengabaikan kemampuan nuklir jet tempur F-16 rancangan Amerika Serikat (AS) yang mungkin dipasok ke Ukraina oleh pendukung Baratnya, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.

 BACA JUGA:

Dengan terus memberikan senjata yang lebih canggih ke Kyiv, “AS dan satelit NATO menciptakan risiko konfrontasi bersenjata langsung dengan Rusia, dan ini dapat menyebabkan konsekuensi bencana,” Lavrov memperingatkan dalam wawancaranya dengan Lenta.ru pada Rabu, (12/7/2023).

Rencana untuk memasok F-16 ke Kyiv adalah contoh lain dari langkah eskalasi Barat dan dengan sendirinya merupakan “perkembangan yang sangat berbahaya,” katanya sebagaimana dilansir RT.

“Kami telah memberi tahu kekuatan nuklir – AS, Inggris, dan Prancis – bahwa Rusia tidak dapat mengabaikan kemampuan pesawat ini untuk membawa senjata nuklir,” lanjut menteri luar negeri.

“Tidak ada jaminan (oleh Barat) yang akan membantu di sini,” dia memperingatkan. Di tengah pertempuran, militer Rusia tidak akan menyelidiki apakah ada jet khusus yang dilengkapi untuk mengirimkan senjata nuklir atau tidak, tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
