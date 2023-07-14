Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Tegaskan Wagner Sudah Tak Ada, Beri Pilihan ke Pejuang untuk Masuk Militer Resmi

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:32 WIB
Putin Tegaskan Wagner Sudah Tak Ada, Beri Pilihan ke Pejuang untuk Masuk Militer Resmi
Presiden Rusia Vladimir Putin tegaskan Wagner sudah tak ada lagi (Foto: BBC)
RUSIAPresiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika kelompok tentara bayaran swasta Wagner sudah tidak ada.

“Wagner sudah tidak ada,” tegasnya, dikutip BBC.

Berbicara kepada harian Rusia Kommersant pada Kamis (13/7/2023), dia mengatakan mereka dapat memilih untuk "melanjutkan layanan mereka" untuk militer reguler Rusia.

"Mereka akan dipimpin oleh orang yang selama ini menjadi komandan mereka yang sebenarnya," lanjutnya, dengan jelas mengacu pada dirinya sendiri.

Dia juga menekankan tidak ada kerangka hukum untuk organisasi militer swasta.

Seperti diketahui, Wagner diperkirakan telah membantu Rusia mencaplok Krimea pada 2014, dan telah melakukan beberapa pertempuran paling berdarah baru-baru ini. Kelompok itu berperan penting dalam merebut kota timur Bakhmut untuk Rusia.

Di bawah kesepakatan yang mengakhiri pemberontakan pada Juni lalu, para pejuang Wagner diberi tahu bahwa mereka dapat bergabung dengan tentara reguler Rusia atau pergi ke Belarusia dengan pemimpin mereka, Yevgeny Prigozhin.

