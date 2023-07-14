Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisruh Penemuan Kokain di Gedung Putih, Dinas Rahasia AS Hentikan Penyelidikan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:01 WIB
Kisruh Penemuan Kokain di Gedung Putih, Dinas Rahasia AS Hentikan Penyelidikan
Dinas Rahasia AS hentikan penyelidikan penemuan kokain di Gedung Putih (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Dinas Rahasia Amerika Serikat (AS) atau Secret Service telah menutup penyelidikan atas penemuan kokain di Gedung Putih.

Secret Service dilaporkan telah berusaha untuk menentukan tersangka melalui sidik jari, jejak DNA dan bukti video. Namun hal itu belum dapat dilakukan.

Kokain itu ditemukan awal bulan ini di area penyimpanan West Wing di mana pengunjung yang mengikuti tur harus meninggalkan ponsel mereka.

Dikutip BBC, Presiden AS Joe Biden dan keluarganya berada di Camp David di Maryland pada saat itu.

Kantong plastik kecil yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan itu ditemukan di area yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dan di mana ponsel dan perangkat pribadi lainnya disimpan sebelum memasuki Gedung Putih.

Secret Service dalam sebuah pernyataan mengatakan setelah pertama kali ditemukan, penutupan keamanan diberlakukan sehingga dapat ditentukan bahwa zat tersebut bukan bahan kimia atau radiologis yang mengancam keamanan Gedung Putih.

Pengujian pada bahan tersebut menentukan bahwa itu adalah kokain, dan analisis lebih lanjut dilakukan pada komposisi bahan tersebut. Analisis lanjutan ujung jari dan DNA pada kemasannya juga dilakukan oleh laboratorium kejahatan Biro Investigasi Federal (FBI).

Halaman:
1 2 3
      
