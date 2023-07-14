China Pamer Kekuatan Selama 3 Hari Kerahkan 73 Pesawat Tempur, Taiwan Langsung Sakit Kepala

CHINA – Militer China telah melakukan lonjakan aktivitas di sekitar Taiwan pada minggu ini dengan mengirim lusinan pesawat tempur melewati garis median Selat Taiwan dan masuk ke wilayah utama zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) pulau itu.

Para pengamat mengatakan aktivitas Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki berbagai implikasi, tidak ada yang positif bagi Taiwan atau stabilitas lintas selat. Hal ini jelas membuat Taiwan langsung 'sakit kepala'.

Menurut angka dari Kementerian Pertahanan Taiwan, 38 pesawat PLA terdeteksi di sekitar pulau dalam 24 jam yang berakhir pada pukul 06.00 waktu setempat pada Rabu (12/7/2023), 33 pesawat pada periode yang sama pada Kamis (13/7/2023) dan 30 pesawat pada periode yang sama pada Jumat (14/7/2023).

Selama 72 jam itu, 73 pesawat PLA melintasi garis median selat – titik demarkasi informal yang tidak diakui Beijing tetapi sampai saat ini sangat dihormati – atau memasuki bagian tenggara atau barat daya ADIZ pulau itu.

Partai Komunis China yang berkuasa mengklaim demokrasi Taiwan yang mengatur dirinya sendiri sebagai wilayahnya meskipun tidak pernah mengendalikannya, dan telah menghabiskan beberapa dekade untuk mencoba mengisolasinya secara diplomatis. Beijing tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau itu.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pesawat PLA yang terdeteksi minggu ini termasuk jet tempur, pembom H-6, pesawat peringatan anti-kapal selam dan drone pengintai.