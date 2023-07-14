Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketika Kapal Angkatan Laut Rusia Berlabuh di Kuba, Kisah Dua Teman Lama Disatukan saat Masa-Masa Sulit

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:00 WIB
Ketika Kapal Angkatan Laut Rusia Berlabuh di Kuba, Kisah Dua Teman Lama Disatukan saat Masa-Masa Sulit
Kapal Angkatan Laut Rusii berlabuh di pelabuhan Kuba (Foto: CNN)
A
A
A

KUBA - Serangkaian ledakan meriam terdengar dari benteng kolonial di dekatnya ketika kapal kelas pelatihan Angkatan Laut Rusia, Perekop, berlayar ke Havana, Kuba pada Selasa (11/7/2023).

Menurut layanan berita Prensa Latina yang dikelola pemerintah Kuba, kapal Angkatan Laut Rusia akan melakukan kunjungan selama empat hari. Nantinya para pelaut Perekop akan “melakukan berbagai kegiatan,” dan anggota masyarakat Kuba akan diberi kesempatan untuk melihat kapal tersebut.

Ini adalah kunjungan resmi pertama oleh kapal angkatan laut Rusia ke Kuba dalam beberapa tahun – dan tanda lain dari penguatan kembali hubungan antara dua sekutu era Perang Dingin setelah runtuhnya Uni Soviet hampir meruntuhkan ekonomi Kuba.

Sementara invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan pengucilan yang meluas, pemerintah Kuba semakin membela Moskow.

“Kami mengutuk, kami menolak, perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menuju perbatasan Rusia,” terang Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel kepada jaringan yang dikendalikan Rusia, RT, dalam sebuah wawancara langka pada Mei lalu.

Dia juga mengecam sanksi ekonomi AS terhadap Rusia, sambil menggembar-gemborkan “proyek kerja sama dan kolaborasi” Rusia yang sedang dikembangkan di Kuba.

      
