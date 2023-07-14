Hujan Lebat Landa Korsel, 135 Orang Mengungsi dan 4.000 Rumah Alami Pemadaman Listrik

SEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) meminta pejabatnya siaga penuh menghadapi puncak curah hujan di musim panas di mana hujan lebat melanda negara tersebut pada Jumat (14/7/2023). Hujan lebat ini menyebabkan pemadaman listrik dan memaksa lebih dari seratus orang untuk mengungsi.

Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korsel, dari data diperoleh pada Jumat (14/7/2023), pukul 06.00 waktu setempat, lebih dari 4.000 rumah mengalami pemadaman listrik di ibu kota, Seoul, yang disebabkan oleh hujan deras yang dimulai pada Minggu (9/7/2023) menyebabkan 135 orang terpaksa mengungsi di seluruh negara tersebut.

Satu orang dinyatakan hilang di kota di selatan Busan sedangkan satu orang terluka di Provinsi Jeolla Selatan.

Dalam pertemuan dengan badan-badan pemerintah, Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo mengatakan bahwa jaminan tidak ada korban jiwa adalah hal terpenting dan memerintahkan para pejabat untuk siaga. Lebih dari 10.500 polisi ditugaskan menjaga lalu lintas dan menambah patroli.

BACA JUGA: 26 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang pada 1 Juli 2023

Musim panas lalu, ibu kota Seoul dilanda banjir yang disebabkan oleh hujan terlebat dalam 115 tahun, merendam kediaman yang terletak di bawah tanah di kawasan dataran rendah, termasuk Distrik Gangnam yang sebagian besar merupakan kawasan makmur.

Han mengatakan Korea Utara juga mengalami hujan deras dan kemungkinan akan membuka pintu air di bendungan-bendungan di sungai yang mengalir di antara kedua negara.