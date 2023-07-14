Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Deteksi 60 Titik Panas di Kaltim, Begini Imbauan BMKG

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |02:00 WIB
Deteksi 60 Titik Panas di Kaltim, Begini Imbauan BMKG
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi sebanyak 60 titik panas di Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga semua pihak diimbau waspada dan saling mengingatkan tidak sembarangan membakar lahan.

"Sebanyak 60 titik panas tersebut terpantau sepanjang Rabu mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan Diyan Novrida dilansir Antaranews, Jumat (14/7/2023).

Titik panas merupakan indikator kebakaran hutan atau lahan (karhutla) yang terdeteksi dari suatu lokasi dengan suhu relatif tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.

Untuk itu pihaknya mengimbau semua pihak untuk saling mengingatkan tidak sembarang bakar, membuang puntung rokok sembarangan di lahan maupun di hutan yang kering, termasuk tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan pertanian.

Sebaran 60 titik panas itu sudah diinformasikan ke pihak terkait, termasuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten agar mendapat tindakan lebih lanjut.

Sebanyak 60 titik panas ini tersebar di enam kabupaten yakni Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, masing-masing 1 titik, Kutai Timur (44), Kutai Kartanegara (2), dan Berau (11).

Halaman:
1 2
      
