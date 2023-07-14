Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BPBD: 97 Kali Bencana Alam Terjadi di Sulteng Selama 2023

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |03:30 WIB
BPBD: 97 Kali Bencana Alam Terjadi di Sulteng Selama 2023
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

PALU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 97 kali bencana alam terjadi di wilayah itu selama periode 1 Januari hingga 12 Juli 2023.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulteng Andy A. Sembiring mengatakan bahwa bencana alam tersebut didominasi banjir.

"Daerah paling banyak mengalami kejadian bencana alam, yakni Kabupaten Poso dengan 16 kali kejadian dan didominasi banjir, yakni sebanyak 11 kali kejadian," kata A. Sembiring dilansir Antaranews, Jumat (14/7/2023).

Ia menjelaskan dari 97 kejadian bencana alam tersebut, sebanyak 58 kejadian bencana banjir, 9 kejadian bencana abrasi pantai, dua kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, 19 kejadian bencana angin puting beliung dan 9 kejadian bencana tanah longsor.

Berbagai bencana alam tersebut, kata dia, mengakibatkan sebanyak 235 orang mengungsi, dua orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka.

Selain menyebabkan korban jiwa, dia menuturkan, bangunan rumah warga serta fasilitas umum juga ikut terdampak akibat bencana alam.

"Sebanyak 22 rumah warga mengalami rusak berat, 59 rumah rusak sedang dan 360 rumah rusak ringan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179217/bencana_alam-w1rs_large.jpg
34 Bencana Alam Landa Sejumlah Wilayah 24 Jam Terakhir, Puluhan Ribu Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178275/bencana-kK8z_large.jpg
Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Wilayah, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178158/banjir-GU80_large.jpg
2.606 Bencana Melanda RI sejak 1 Januari-19 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177671/bencana_hidrometeorologi-M8Pb_large.jpg
Fenomena Hidrometeorologi Dominasi Bencana di Indonesia Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169893/bencana-5qrN_large.jpg
24 Bencana dalam Sepekan, Puluhan Jiwa Melayang dan Ratusan Rumah Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/340/3154967/kekeringan-2VgP_large.jpg
BNPB Mencatat 6 Bencana Dalam 1 Hari Terakhir, Banjir hingga Kekeringan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement