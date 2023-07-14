BPBD: 97 Kali Bencana Alam Terjadi di Sulteng Selama 2023

PALU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 97 kali bencana alam terjadi di wilayah itu selama periode 1 Januari hingga 12 Juli 2023.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulteng Andy A. Sembiring mengatakan bahwa bencana alam tersebut didominasi banjir.

"Daerah paling banyak mengalami kejadian bencana alam, yakni Kabupaten Poso dengan 16 kali kejadian dan didominasi banjir, yakni sebanyak 11 kali kejadian," kata A. Sembiring dilansir Antaranews, Jumat (14/7/2023).

Ia menjelaskan dari 97 kejadian bencana alam tersebut, sebanyak 58 kejadian bencana banjir, 9 kejadian bencana abrasi pantai, dua kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, 19 kejadian bencana angin puting beliung dan 9 kejadian bencana tanah longsor.

Berbagai bencana alam tersebut, kata dia, mengakibatkan sebanyak 235 orang mengungsi, dua orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka.

Selain menyebabkan korban jiwa, dia menuturkan, bangunan rumah warga serta fasilitas umum juga ikut terdampak akibat bencana alam.

"Sebanyak 22 rumah warga mengalami rusak berat, 59 rumah rusak sedang dan 360 rumah rusak ringan," katanya.