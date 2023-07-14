Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG: Puncak Musim Hujan di Mimika Sejak Juni hingga Agustus

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |04:00 WIB
BMKG: Puncak Musim Hujan di Mimika Sejak Juni hingga Agustus
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
PAPUA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Mozez Kilangin di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyebutkan daerah ini masuk puncak musim hujan sejak Juni hingga Agustus 2023.

Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Mimika Soni Harsono mengatakan bahwa sejak Januari hingga Desember setiap tahun dikategorikan sebagai musim hujan.

“Kabupaten Mimika ini merupakan wilayah yang cukup basah karena pada Januari hingga Desember selalu disertai hujan sepanjang waktu,” katanya dilansir Antara, Jumat (14/7/2023).

Menurut Soni, di daerah ini tidak ada istilah kemarau karena memang tingkat curah hujan cukup tinggi apalagi pada Juni, Juli dan Agustus yang menjadi puncak musim hujan.

“Memang pada kondisi tertentu daerah ini dapat kering, tetapi bukan kategori kemarau, karena tidak akan berlangsung lama dan hanya sebentar saja kemudian hujan lagi,” ujarnya.

