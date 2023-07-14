Cuaca Buruk, Dua Nelayan Kakak Beradik di Morotai Hilang

MOROTAI - Dua nelayan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dilaporkan hilang pukul 12.40 WIT, Jumat (14/7/2023). Unit Siaga SAR Morotai mendapat laporan dari Anwar bahwa dua orang keluarganya belum kembali dari melaut saat keluar sejak Kamis 13 Juli 2023.

Kedua nelayan yakni Taufik Sau (36) dan Indra Ibrahim (23). Kedua bersaudara itu keluar melaut menggunakan longboat berwarga biru kuning.

Kedua orang korban pergi memancing di perairan Desa Bido namun sampai dengan saat ini korban belum juga kembali. Pihak keluarga kemudian menghubungi Basarnas untuk meminta bantuan pencarian.