INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Cuaca Buruk, Dua Nelayan Kakak Beradik di Morotai Hilang

Ismail Sangaji , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:45 WIB
Cuaca Buruk, Dua Nelayan Kakak Beradik di Morotai Hilang
Tim SAR cari dua nelayan hilang. (Foto: Ismail Sangaji)
A
A
A

MOROTAI - Dua nelayan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dilaporkan hilang pukul 12.40 WIT, Jumat (14/7/2023). Unit Siaga SAR Morotai mendapat laporan dari Anwar bahwa dua orang keluarganya belum kembali dari melaut saat keluar sejak Kamis 13 Juli 2023.

Kedua nelayan yakni Taufik Sau (36) dan Indra Ibrahim (23). Kedua bersaudara itu keluar melaut menggunakan longboat berwarga biru kuning.

 BACA JUGA:

Kedua orang korban pergi memancing di perairan Desa Bido namun sampai dengan saat ini korban belum juga kembali. Pihak keluarga kemudian menghubungi Basarnas untuk meminta bantuan pencarian.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
