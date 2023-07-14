Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Aceh Menangkan Gebyar Promo MNC Finance, Langsung Diantarkan Motor

Musriadi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:44 WIB
Warga Aceh Menangkan Gebyar Promo MNC Finance, Langsung Diantarkan Motor
A
A
A

BIREUEN - Gebyar Promo MNC Finance membawa rejeki bagi warga Desa Paloh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Mulhadi, Ia mendapatkan rezeki nomplok setelah memenangkan gebyar promo 2023 yang diadakan MNC Finance, Kamis (13/7/2023).

Mulhadi mendapat sepeda motor Honda Beat yang diserahkan langsung Branch Manager MNC Finance Cabang Lhokseumawe, Adi Akhiyar.

“Pak Mulhadi ini merupakan pemenang perdana untuk wilayah Aceh. Selamat ya pak,” kata Adi Akhiyar.

Dia mengatakan, gebyar program 2023 ini merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari satu kali. Pada umumnya sebelum lunas mereka melakukan repaer order pembiayaan di MNC Finance.

“Program ini diadakan bulanan dan tahunan di berikan kepada nasabah top up kredit berupa hadiah-hadiah menarik seperti sepeda motor, smartphone dan lainnya,” katanya.

Dia menambahkan, MNC Finance sangat mengapresiasi nasabah yang memang sejauh ini mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan.

