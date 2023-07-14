Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Landa Sula Maluku, 48 Rumah Terendam

Ismail Sangaji , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |20:22 WIB
Banjir Landa Sula Maluku, 48 Rumah Terendam
Banjir rendam 48 rumah di Sula, Maluku. (MPI)
A
A
A

SULA - Hujan deras menguyur kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara selama berjam-jam menyebabkan puluhan rumah di desa Waitina terendam banjir, Jumat (13/07/2023).

Laporan yang diterima, Air mulai menggenangi pemukiman warga waitina setinggi 1 sampai 2 meter. Sementara data yang diperoleh tercatat sebanyak 48 rumah warga tergenang air dan 1 rumah lainnya mengalami kerusakan parah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kepulauan Sula, Buhari Buamona menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa terdapat 48 rumah yang tergenang banjir.

Tidak hanya puluhan rumah warga tergenang air, tetapi juga terdapat 1 rumah rusak parah. Kendati demikian tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut," ungkapnya.

Lebih jauh kata Buhari, 1 rumah yang rusak parah itu akan dilaporkan ke pimpinan guna penanganan lanjutan. Sementara 48 rumah yang tergenang juga akan ditangani agar sampai terjadi banjir susulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement