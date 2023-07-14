Banjir Landa Sula Maluku, 48 Rumah Terendam

SULA - Hujan deras menguyur kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara selama berjam-jam menyebabkan puluhan rumah di desa Waitina terendam banjir, Jumat (13/07/2023).

Laporan yang diterima, Air mulai menggenangi pemukiman warga waitina setinggi 1 sampai 2 meter. Sementara data yang diperoleh tercatat sebanyak 48 rumah warga tergenang air dan 1 rumah lainnya mengalami kerusakan parah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kepulauan Sula, Buhari Buamona menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa terdapat 48 rumah yang tergenang banjir.

Tidak hanya puluhan rumah warga tergenang air, tetapi juga terdapat 1 rumah rusak parah. Kendati demikian tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut," ungkapnya.

Lebih jauh kata Buhari, 1 rumah yang rusak parah itu akan dilaporkan ke pimpinan guna penanganan lanjutan. Sementara 48 rumah yang tergenang juga akan ditangani agar sampai terjadi banjir susulan.