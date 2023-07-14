Waspada Gelombang Tinggi Capai 6 Meter di Perairan Selatan DIY

JAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika BMKG DIY memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari ini, Jumat (14/7/2023) ini. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 4.0 – 6.0 meter atau kategori tinggi

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari berpotensi hujan ringan di Bantul bagian selatan dan Gunungkidul bagian selatan.

Pada siang – sore hari akan berawan. Malam hari juga berawan sementara Sabtu (15/7/2023) dini hari cerah berawan.

Suhu udara berkisar 21 - 30 °C dengan kelembapan udara 70 - 95 %. Angin bertiup dari Timur Laut - Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Qur'anul Hidayat)