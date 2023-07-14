Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Bantul Yogyakarta

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo (M) 4,4 mengguncang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (14/7/20230). Gempa terjadi pukul 20.30 WIB.

Lokasi gempa berada di laut, tepatnya 65 km barat daya dari Kabupaten Bantul. Lokasi gempa berada di titik koordinat 8.46 Lintang Selatan (LS) dan 110.15 Bujur Timur (BT).

“Mag:4.4, 14-Jul-2023 20:30:16WIB, Lok:8.46LS, 110.15BT (65 km BaratDaya BANTUL-DIY), Jumat (14/7/2023)," demikian keterangan BMKG.

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 42 kilometer. BMKG menyatakan informasi gempa ini belum stabil dan dapat berubah.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

Sementara BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika terdapat adanya gempa bumi susulan.

(Erha Aprili Ramadhoni)