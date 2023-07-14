Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Usai Terbongkarnya Kasus Pungli di SMKN, Ganjar Buka Kanal Aduan

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:58 WIB
Usai Terbongkarnya Kasus Pungli di SMKN, Ganjar Buka Kanal Aduan
Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEMARANG - Paska terungkapnya pungutan liar (Pungli) di SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membuka kanal aduan di website laporgub dan melalui media sosial.

Ganjar menegaskan, akan menindak tegas bagi siapa saja yang melakukan pungli dengan kedok apapun.

Diktahui, Ganjar Pranowo telah meindak tegas Kepala Sekolah SMKN 1 Sale yang melakukan pungli berkedok infaq.

"Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Ganjar di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, beberapa waktu lalu.

Karena itu, Ganjar akan menindak tegas siapun baik kepala sekolah atau oknum guru, jika terbukti melakukan pungli kepada siswa sekolah menengah atas negeri yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jateng.

Pemprov Jateng pun memberikan peringatan keras dan membuka kanal aduan untuk memberikan tempat bagi siswa maupun orangtua untuk melapor jika terjadi pungli di sekolahnya.

