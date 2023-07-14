Saat Ganjar Bagikan Pengalaman Majukan Desa Wisata ke Wali Kota hingga Kades Pariaman

SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Lerep yang berada di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/7/2023).

Desa tersebut menjadi salah satu desa wisata unggulan di Jawa Tengah. Pada November tahun 2022, Desa Wisata Lerep telah termasuk kategori Desa Wisata Maju.

Ganjar mendampingi Wali Kota Pariaman Genius Umar, yang sedang melakukan studi tiru kepala desa, lurah dan camat se-Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Ganjar memperkenalkan Desa Wisata Lerep yang memiliki potensi wisata tinggi. Mulai dari wisata edukasi, wisata air, wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam hingga wisata atraksi.

"Desa (Lerep) sudah teruji. Mulai dari daerah yang sangat kering, terus ada bantuan keuangan yang dipakai untuk membangung embung ada manfaat untuk pertanian, tapi juga pariwisatanya boom bahkan beberapa kali menjadi juara," ujar Ganjar.

Dikatakannya, perkembangan Desa Wisata Lerep tak lepas dari kolaborasi antara Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Semarang serta peran aktif warganya dalam mengoptimalkan potensi di daerahnya.

Di Jawa Tengah, Ganjar mendorong pengembangan dan kemajuan desa wisata dengan membuat peraturan khusus. Antara lain melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Bahkan Ganjar membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda.

"Pak Genius ini ingin bertukar pikiran kita saling belajar. Ternyata satu, bagaimana desa punya potensi dan inisiatif untuk dikembangkan,”ujar Ganjar.