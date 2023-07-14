Kiai Muda Ganjar Beri Pelatihan Pangkas Rambut ke Jamaah Majelis Taklim

LAMONGAN - Relawan Kiai Muda Jawa Timur pendukung Ganjar Pranowo memberikan pelatihan barbershop atau pangkas rambut ke jamaah Majelis Taklim Joko Tingkir di Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim, Gus Ali Baidlowi mengatakan, kegiatan ini untuk menumbuhkan insan-insan kreatif dan mandiri sehingga memiliki kemampuan berwirausaha.

"Kiai Muda Jatim buat diklat barbershop. Bagaimana cara membuat bisnis barbershop dan juga bagaimana mereka bisa memangkas rambut paling nggak bisa berguna untuk tetangga-tetangga nya mungkin atau keluarganya," ujarnya, Jumat (14/7/2023).

Ditambahkannya, Kiai Muda Jatim juga memberikan sejumlah bantuan berupa seperangkat alat cukur rambut kepada Majelis Taklim Joko Tingkir.

"Kalau memang di kota udah trend, kalau di kampung-kampung mungkin juga perlu pengembangan karena biasanya mereka di kampung itu potong rambut itu gratis, kami edukasi mereka bagaimana sebuah barbershop itu bisa menjadi usaha umkm dan juga bisa menghasilkan,"terangnya.

Setelah diklat, Kiai Muda Jatim turut mengajak jamaah majelis taklim untuk menengadahkan tangan dalam balutan doa bersama. Mereka meminta agar Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dimudahkan langkahnya supaya bisa menahkodai Indonesia dalam periode 2024-2029.

Gus Ali berharap, rakyat Indonesia dapat merawat kedamaian dan ketentraman melalui persatuan khususnya jelang pemilu serentak pada 2024.

"Yang kedua, kami harapkan dengan sosialisasi pak Ganjar ini mereka ikut memiliki kiai muda jatim dukung ganjar dan juga memiliki pak Ganjar milik kita semua bukan hanya milik partai tapi milik kami semua," pungkasnya.