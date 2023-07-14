Michael Sianipar Ajak Pemuda di Surabaya Terlibat dalam Ekonomi Indonesia

SURABAYA - Pemuda Perindo Surabaya menggelar acara talkshow Oligarki (Obrolan Idealis dan Gagasan Rasional Untuk Negeri) di Ambassador School, Rungkut Raya Megah, Jalan Raya Kalirungkut, Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jumat (14/7/2023) malam.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Diantaranya, Ketua Harian DPP Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar, Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Raditya Putra Pratama, Founder of Historisma Cafe, Fuad Bernardi, Co-Initiator Your Voice Matter, Aji Suradika dan Disabilitas Kreatif, Evi Dahlia.

Ketua Harian DPP Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar mengatakan, acara ini mengundang pemuda-pemuda dan pelaku usaha di Surabaya untuk membahas terkait ekonomi kreatif (ekraf). Dalam diskusi tersebut akan dibahas secara mendalam dan panjang lebar terkait peluang dan tantangan ekraf di masa sekarang dan akan datang.

BACA JUGA: HT Minta Caleg Perindo Aktif Turun ke Lapangan Sehingga Bisa Menangkan Hati Rakyat

"Bagaimana kita menghubungkan antara kebijakan pemerintah dengan dampak, dan hasil di lapangan. Dan bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja dan ekonomi kreatif bisa berkembang," katanya.