Tenaga Ahli Menparekraf Raditya Putra Pratama Resmi Gabung ke Partai Perindo

SURABAYA - Ketua Harian DPP Pemuda Perindo, Michael Sianipar menyerahkan jaket Partai Perindo kepada Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Raditya Putra Pratama.

Hal itu menjadi penanda Raditya resmi menjadi anggota partai yang terkenal peduli dengan rakyat kecil tersebut. Jaket tersebut lantas dikenakan oleh Raditya.

"Saya melihat Partai Perindo adalah partai yang betul-betul tahu apa yang masyarakat butuhkan. Dan Partai Perindo hadir untuk mempercepat pembangunan dan kebangkitan ekonomi," katanya dalam acara deklarasi bergabungnya Raditya Putra Pratama di Partai Perindo, Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, saat ekonomi Indonesia menghadapi banyak tantangan. Diantaranya, harga sembako yang terus melambung tinggi. Sementara itu, lapangan pekerjaan juga semakin berkurang. Padahal, jumlah penduduk semakin bertambah.

"Saya memilih Partai Perindo karena ini merupakan partai masa depan, dan punya kepedulian besar terhadap kesejahteraan rakyat," ujarnya.