Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tenaga Ahli Menparekraf Raditya Putra Pratama Resmi Gabung ke Partai Perindo

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |23:44 WIB
Tenaga Ahli Menparekraf Raditya Putra Pratama Resmi Gabung ke Partai Perindo
Tenaga Ahli Menparekraf, Raditya Putra gabung ke Perindo (foto: MPI/Lukman)
A
A
A

SURABAYA - Ketua Harian DPP Pemuda Perindo, Michael Sianipar menyerahkan jaket Partai Perindo kepada Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Raditya Putra Pratama.

Hal itu menjadi penanda Raditya resmi menjadi anggota partai yang terkenal peduli dengan rakyat kecil tersebut. Jaket tersebut lantas dikenakan oleh Raditya.

"Saya melihat Partai Perindo adalah partai yang betul-betul tahu apa yang masyarakat butuhkan. Dan Partai Perindo hadir untuk mempercepat pembangunan dan kebangkitan ekonomi," katanya dalam acara deklarasi bergabungnya Raditya Putra Pratama di Partai Perindo, Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, saat ekonomi Indonesia menghadapi banyak tantangan. Diantaranya, harga sembako yang terus melambung tinggi. Sementara itu, lapangan pekerjaan juga semakin berkurang. Padahal, jumlah penduduk semakin bertambah.

"Saya memilih Partai Perindo karena ini merupakan partai masa depan, dan punya kepedulian besar terhadap kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement