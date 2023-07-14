Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Dorong Terciptanya UMKM, Pemuda dan Perempuan Ganjar Gelar Pelatihan Keripik Singkong

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |20:19 WIB
Dorong Terciptanya UMKM, Pemuda dan Perempuan Ganjar Gelar Pelatihan Keripik Singkong
Pemuda dan Perempuan Ganjar gelar pelatihan pembuatan keripik singkong. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa menggelar pelatihan pembuatan keripik singkong di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (14/7/2023).

Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa, Daeng Bella mengatakan, kegiatan ini membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dalam membuat keripik yang terbuat dari singkong, serta mendorong terciptanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang keripik singkong.

"Kami berupaya agar setelah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan UMKM-nya atau bahkan yang tidak berusaha dapat membuat UMKM sendiri secara mandiri," ujar Daeng Bella, dalam keterangannya.

Dia menjelaskan, dalam pelatihan ini, para peserta yang mayoritas terdiri atas ibu-ibu dan pemuda, belajar tentang berbagai tahap dalam pembuatan keripik singkong, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penggorengan yang tepat.

Mereka juga diberikan pengetahuan tentang strategi pemasaran dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan potensi UMKM yang dihasilkan.

"Kami memperkenalkan kepada masyarakat bahwa dengan bahan-bahan sederhana seperti singkong dapat menjadi sebuah jajanan yang diminati oleh masyarakat," ucap Daeng Bella.

Daeng Bella berharap melalui pelatihan ini, masyarakat Gowa dapat meningkatkan keterampilan dan perekonomian mereka. Keripik singkong buatan masyarakat Gowa diharapkan dapat menjadi produk unggulan daerah yang memberikan dampak positif jangka panjang dalam pengembangan potensi ekonomi dan keterampilan. Ia juga siap membantu pemasaran produk keripik singkong.

"Selain mengadakan pelatihan keripik singkong, kami juga memperkenalkan bahwa Bapak Ganjar Pranowo adalah sosok yang peduli terhadap usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga dan bagaimana cara meningkatkan perekonomian masyarakat dari bawah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
