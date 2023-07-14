Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Plt Kepsek di Banyuasin Cabuli 13 Murid Laki-Laki saat Jadi Guru Paskibraka

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:30 WIB
Plt Kepsek di Banyuasin Cabuli 13 Murid Laki-Laki saat Jadi Guru Paskibraka
Pelaku pencabulan ditangkap. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MUARA ENIM - Seorang mantan pelatih Paskibraka di Muara Enim, Sumsel berinisial M ditangkap polisi lantaran melakukan aksi asusila terhadap 13 muridnya, Jumat (14/7/2023).

Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Toni Saputra mengatakan, peristiwa pencabulan ini berlangsung dari saat tersangka menjadi pengajar Paskibraka pada periode 2020-2022 di salah satu SMA di Kecamatan Gelumbang.

Para korban merupakan siswa laki-laki yang sering menginap di kos-kosan tersangka. Di sana tersangka mulai melancarkan aksinya dengan meraba tubuh para muridnya. Setelah beberapa kali dilakukan, tersangka berhasil mengajak dua siswa berhubungan lebih jauh secara fisik.

BACA JUGA:

Tersangka Pencabulan Anak Kandung di Depok Tewas Usai Dikeroyok Para Tahanan 

Kejadian ini berlangsung cukup lama, karena ada siswa yang menjadi korbannya sudah ada yang lulus. Tersangka juga saat ini sudah tidak mengajar lagi di sekolah korban. Hingga akhirnya orangtua tua korban yang mengetahui hal tersebut melaporkan M ke polisi.

Selanjutnya polisi menangkap tersangka yang saat ini menjadi Plt Kepala Sekolah di salah satu SD Negeri di Banyuasin. Selain itu polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi baik korban ataupun siswa didik tersangka.

 BACA JUGA:

"Kalau dari pengakuan korban ini ada lebih dari 10 (13 siswa). Tapi yang melapor baru ada tujuh orang saat mengajar di Muara Enim," katanya.

Kepada petugas, M mengaku dirinya saat kecil pernah menjadi korban pelecehan tetangganya. Sehingga saat dewasa timbul hasrat dengan sesama jenis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banyuasin Guru Cabul Pencabulan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement