Polisi Dikeroyok di Empat Lawang, Polda Sumsel Buru Pelaku

PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menerjunkan anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum untuk mengejar pelaku pengeroyokan terhadap lima anggota Polsek Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes M Anwar Reksowidjojo mengatakan, saat ini pihaknya telah menerjunkan anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel ke lokasi untuk menangkap pelaku pengeroyokan terhadap lima anggota Polsek Ulu Musi.

"Anggota Jatanras sudah ke lokasi pasca kejadian, jumlahnya banyak, doakan saja pelakunya segera tertangkap," ujar Anwar, Jumat (14/7/2023).

Sebagaimana diketahi, sebanyak lima anggota Polsek Ulu Musi, Polres Empat Lawang diduga diserang sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 20 orang saat melaksanakan patroli hunting kring serse.

Kelima anggota Polsek Ulu Musi yang diserang tersebut di antaranya, Aipda MF, Bripka M BR, Brigpol DK, Briptu HM, dan Briptu SJ.

Dari peristiwa tersebut, salah satu anggota yakni Brigpol DK mengalami luka serius di bagian kepala, dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.