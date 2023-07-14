Jelang Pemilu 2024, Bacaleg Perindo Diminta Solid hingga Kerja Cerdas

PALEMBANG – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) pengurus dan kader Partai Perindo diminta untuk terus solid, kerja keras, dan kerja cerdas untuk bisa meraih kursi sebanyak-banyaknya pada Pemilu 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau biasa disapa HT hadir secara virtual pada Rakorwil DPW Partai Perindo Sumsel, Kamis (13/7/2023).

HT mengatakan Bacaleg di Kabupaten dan Kota harus memiliki strategi untuk untuk meraih target 2 digit kursi, yakni dengan cara memaksimalkan suara partai dan suara caleg.

Dalam kesempatan itu, HT memberikan conth cara yang harus dilakukan untuk memaksimalkan peolehan suara. Yakni harus terus melakukan sosialisasi, seperti memasang bendera, iklan di televisi maupun portal pemberitaan, membuat video klip di medsos, memasang baliho seperti di ambulans gerobak dan seterusnya.

Menurut dia, meski hasil perolehan suara dari sosialisasi yang telah dilakukan tidak diketahui hasilnya, namun para Bacaleg dan pengurus lainnya diminta untuk terus bekerja keras meraih suara.