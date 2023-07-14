Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

HT Minta Caleg Perindo Aktif Turun ke Lapangan Sehingga Bisa Menangkan Hati Rakyat

Dede Febriansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:10 WIB
PALEMBANG Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo atau akrab dipanggil HT meminta para kader Partai Perindo yang maju menjadi calon anggota legislatif (Caleg) agar aktif turun ke lapangan.

Dengan turun ke lapangan, para caleg ini akan bertemu langsung dengan masyarakat. HT menegaskan para caleg harus mampu memenangi hati rakyat.

Hal ini diungkapkan HT saat hadir secara virtual pada Rakorwil DPW Partai Perindo Sumsel, Kamis (13/7/2023).

"Caleg ini harus bisa mengambil simpati masyarakat, caranya rajinlah mengikuti kegiatan sosial di tengah masyarakat. Atau bisa juga menggencarkan sosialisasi ke masyarakat," terangnya.

Dengan memasang target dua digit di kursi legislatif, HT berharap agar para caleg, pengurus dan kadernya solid, kerja keras, dan kerja cerdas, untuk bisa meraih kursi sebanyak-banyaknya pada Pemilu 2024.

"Para caleg bisa memaksimalkan sejumlah media untuk menggencarkan sosialisasi, seperti memasang bendera, iklan di televisi, maupun portal pemberitaan, membuat video klip di media sosial, hingga memasang baliho seperti di ambulans, gerobak dan seterusnya," lanjutnya.

