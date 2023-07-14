Wong Kito Ganjar Berikan Ratusan Bibit Alpukat Madu untuk Warga OKU Timur

Wong Kito Ganjar berikan ratusan bibit alpukat madu ke warga OKU Timur. (Ist)

JAKARTA - Sukarelawan Wong Kito Dewe, yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo memberikan ratusan bibit tanaman alpukat madu untuk warga di beberapa desa di Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Total ada sekitar 730 bibit yang diberikan pendukung Ganjar Pranowo tersebut. Nantinya, bibit-bibit tersebut akan disebar penanamannya pada 12 desa yang ada di Semendawai Suku III.

Koordinator Wilayah Wong Kito Dewe Kabupaten OKU Timur, Dwiyanto mengatakan, sebelum memberikan bibit, pihaknya menggelar penyuluhan tentang tata cara penanaman alpukat madu.

"Tentang penumpukan, jarak tanam, hingga tempat ideal untuk menanam," ujar Dwiyanto, dalam keterangannya Jumat (14/7/2023).

Melalui bantuan tersebut, Dwiyanto berharap warga desa bisa memanfaatkannya dengan berkebun alpukat madu. Dengan cara itu, maka bisa menambah penghasilan warga desa.

"Menurut saya, alpukat madu itu sekarang sedang booming. Harga jual buahnya juga nanti akan bagus untuk ke depannya. Ada nilai ekspornya," katanya.

Dia menegaskan bahwa sukarelawan Wong Kito Dewe OKU TIMUR akan memberikan pendampingan kepada warga yang nanti akan berkebun dari bibit yang telah mereka berikan.

Pendampingan akan dilakukan mulai dari penanaman, perawatan berkala, hingga nanti tanaman tersebut mulai berbuah.

"Program kami tetap akan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penanganan perawatan bibit alpukat hingga berbuah. Dari penyemprotan, pemupukan," tuturnya.

Siap Bantu Pasarkan Hasil Panen

Tidak hanya itu, sukarelawan ini juga menyatakan siap umembantu warga desa dalam pemasaran buah alpukat setelah dipanen.

"Nanti panen dan penjualannya nanti tetap akan berkoordinasi dengan kami sukarelawan Wong Kito Dewe," katanya.