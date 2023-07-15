Ketika Dokter Ahli Bedah Dipenjara Usai Dituduh Bikin Mandul Ribuan Wanita di Sri Lanka

SEORANG dokter ahli bedah dari Kota Kurunegala di Barat Laut, Dr. Muhammad Shafi telah menjadi sasaran tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Ia dituduh membuat mandul ribuan perempuan Buddha.

"Saya Muslim, dan saya dituduh diam-diam mensterilkan 4.000 perempuan Buddha," kata Shafi, seperti dilansir dari BBC Indonesia, Sabtu (15/7/2023).

Dr. Shafi dituduh memampatkan tuba falopi pasien-pasiennya yang beragama Buddha menggunakan suatu instrumen selama operasi caesar, sehingga membuat mereka tidak bisa punya anak lagi.

Akhirnya ia ditangkap pada 24 Mei 2019 dan didakwa dengan undang-undang terorisme.

"Saya dimasukkan ke dalam sel bersama para penjahat. Saya pikir, mengapa mereka melakukan ini kepada saya? Saya harus bertahan hidup demi istri dan anak-anak saya," kata Dr. Shafi.

Ayah tiga anak itu kemudian menghabiskan 60 hari di balik jeruji. Dan pada Juli 2019, pengadilan membebaskannya dengan jaminan, tetapi dia dilarang praktik selama penyelidikan sedang berlangsung.

Empat tahun setelah penangkapannya, Muhammad Shafi dipulihkan oleh Kementerian Kesehatan Sri Lanka pada Mei 2023 karena kurangnya bukti yang mendukung tuduhan terhadapnya.