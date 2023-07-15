Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ibu Kota India Dikepung Banjir, 16.000 Warga Mengungsi di Kolong Jalan Layang

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |06:36 WIB
Ibu Kota India Dikepung Banjir, 16.000 Warga Mengungsi di Kolong Jalan Layang
Banjir di India (foto: dok Reuters)
A
A
A

INDIA - Hujan yang mengguyur deras hingga luapan Sungai Yamuna membuat sejumlah jalan utama di Ibu Kota India, Delhi terendam banjir. Ketinggian air terus meningkat sejak Rabu 12 Juli 2023, setelah melewati batas air tertinggi dalam 45 tahun terakhir.

Tim penyelamat mengevakuasi ribuan warga dari dataran rendah terdekat dan mengalihkan lalu lintas dari jalanan arteri.

"India Selatan telah mengalami curah hujan yang cukup tinggi selama musim hujan ini, yang mulai sejak awal Juni," kata para pejabat, seperti dilansir dari BBC Indonesia, Sabtu (15/7/2023).

Dalam bencana banjir ini, kurang lebih 88 orang tewas di negara bagian Himachal Pradesh, India sejak musim hujan dimulai akhir bulan kemarin, sementara daerah-daerah sekitar seperti Punjab dan Haryana juga mengalami banjir hebat.

Dan pada Kamis 13 Juli 2023, ketinggian air Sungai Yamuna telah bertambah dari 207,49 meter menjadi 208,46 meter dalam beberapa hari terakhir. Volume air tersebut merupakan yang tertinggi dalam 45 tahun terakhir.

Air yang meluap dari sungai itu telah menggenangi beberapa daerah dataran rendah dan jalanan. Pemerintah India menutup 17 sekolah di daerah banjir dan mengalihkan lalu lintas dari jalanan yang terendam air.

Cuplikan dari stasiun TV lokal menunjukkan jalanan di depan rumah Kepala Menteri Arvind Kejriwal juga tak luput dari banjir, sementara kantor berita PTI melaporkan jalanan utama menuju Connaught Place, pusat bisnis popular di tengah kota Delhi, diterjang banjir.

Kepala Menteri Arvind Kejriwal mengatakan, bahwa sekolah dan perguruan tinggi di ibu kota akan tutup setidaknya sampai Minggu, 16 Juli 2023.

