4 Fakta Kunjungan Joe Biden Kunjungi ke Inggris, Temui Raja Charles

LONDON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tiba di London pada Minggu, 9 Juli 2023 malam untuk memulai tur tiga negara yang akan mencakup pertemuan dengan Perdana Menteri Rishi Sunak dan diskusi tentang perubahan iklim dengan Raja Charles di Kastil Windsor pada Senin 10 Juli 2023 .

Berikut sejumlah fakta terkait kunjungan Joe Biden ke Inggirs:

1. Perkuat Hubungan AS-Inggris

Gedung Putih mengatakan perjalanan itu dirancang untuk lebih memperkuat hubungan erat antara negara Inggris dengan AS.

Biden, yang terbang ke bandara Stansted timur laut London pada Minggu malam, akan melakukan perjalanan ke Downing Street pada Senin untuk mengadakan pertemuan sederhana dengan Sunak, pertemuan kelima mereka dalam beberapa bulan. Juru bicara Sunak mengatakan diskusi kemungkinan akan mencakup KTT NATO yang akan datang dan Ukraina.

"Saat kita menghadapi tantangan baru dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keamanan fisik dan ekonomi kita, aliansi kita menjadi lebih penting dari sebelumnya," kata Sunak dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, sebagaimana dilansir Reuters.

"Inggris adalah sekutu NATO terkemuka di Eropa, kami adalah mitra perdagangan, pertahanan, dan diplomatik terpenting Amerika Serikat, dan kami berada di garis depan dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina agar berhasil di medan perang," kata Sunak.

2. Perbaiki Hubungan dengan Uni Eropa

Juru bicara Sunak telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Biden setelah hubungan mendingin di bawah pendahulunya Boris Johnson dan Liz Truss karena sikap keras mereka atas kesepakatan pasca-Brexit dengan Uni Eropa dan hubungan Johnson yang lebih dekat dengan mantan Presiden dari Partai Republik Donald Trump.

Bagi Biden, bagian yang lebih terkenal dari perjalanan itu adalah pertemuannya dengan Raja Charles di Kastil Windsor, di sebelah barat London, tempat mendiang ibu raja, Ratu Elizabeth, menjamu Presiden Demokrat Barack Obama pada 2016 dan Trump pada 2018.

Biden juga bertemu Ratu Elizabeth di Windsor untuk minum teh pada 2021.