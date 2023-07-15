Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Densus 88 Tangkap Perempuan Terduga Teroris di Lombok Timur

Ramli Nurawang , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |06:16 WIB
Densus 88 Tangkap Perempuan Terduga Teroris di Lombok Timur
Tim Densus 88 usai melakukan penangkapan terduga teroris di Lombok Timur (foto: MPI/Ramli)
A
A
A

SELONG - Tim Densus 88 menggerebek sebuah rumah milik pasangan suami istri di RT 14 Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur, pada Jumat (14/7/2023) malam.

Perempuan berinisial HN (60) itu tinggal bersama suaminya RF. HN sendiri berasal dari Pulau Jawa, sedangkan suaminya berasal dari Lombok Tengah. Ia dibawa Tim Densus 88 pada pukul 21.45 Wita. Penangkapan tersebut disaksikan oleh kepala lingkungan dan Ketua RT.

Ketua RT 14 Lingkungan Kampung Baru, Ahmad menuturkan pasutri itu sudah tinggal di lingkungannya sejak tahun 2006. Dia tinggal bersama suaminya, sedangkan lima anaknya sudah tinggal di luar semua karena sudah menikah.

Aktivitas sehari-sehari HN diketahui sebagai pegiat LSM, dan kurang bergaul dengan warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172539/kkb-FwcZ_large.jpg
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161332/bnpt-9yhT_large.jpg
BNPT Ungkap 3 Faktor Penyumbang Penyebaran Intoleransi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement