Densus 88 Tangkap Perempuan Terduga Teroris di Lombok Timur

Tim Densus 88 usai melakukan penangkapan terduga teroris di Lombok Timur (foto: MPI/Ramli)

SELONG - Tim Densus 88 menggerebek sebuah rumah milik pasangan suami istri di RT 14 Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur, pada Jumat (14/7/2023) malam.

Perempuan berinisial HN (60) itu tinggal bersama suaminya RF. HN sendiri berasal dari Pulau Jawa, sedangkan suaminya berasal dari Lombok Tengah. Ia dibawa Tim Densus 88 pada pukul 21.45 Wita. Penangkapan tersebut disaksikan oleh kepala lingkungan dan Ketua RT.

Ketua RT 14 Lingkungan Kampung Baru, Ahmad menuturkan pasutri itu sudah tinggal di lingkungannya sejak tahun 2006. Dia tinggal bersama suaminya, sedangkan lima anaknya sudah tinggal di luar semua karena sudah menikah.

Aktivitas sehari-sehari HN diketahui sebagai pegiat LSM, dan kurang bergaul dengan warga sekitar.