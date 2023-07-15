Update Longsor Agam: Seorang Warga Meninggal, 200 Mengungsi

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencatat, satu warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Jorong Pantas, Kabupaten Agam pada Jumat 14 Juli 2023.

"Dengan ditemukannya korban meninggal dunia tersebut, BPBD setempat mencatat satu warga lainnya masih dinyatakan hilang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (15/7/2023).

Bukan hanya itu, longsor yang terjadi juga menyebabkan 2 rumah mengalami rusak berat dan 26 lainnya terdampak. Sebanyak 200 jiwa mengungsi di Masjid Antokan dan Keremba Jalaepung.

BACA JUGA:

"Longsor juga menyebabkan ruas jalan provinsi untuk sementara tidak dapat dilalui," ujarnya.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Agam bersama dengan pihak terkait lainnya terus melakukan pencarian korban yang masih hilang. Pembersihan material longsor juga dilakukan berkoordinasi dengan UPT Balai Jalan dan masyarakat setempat.

Sementara di Kabupaten Padang Pariaman, rumah warga yang terdampak banjir terus bertambah. Hingga Jumat (14/7/2023) pukul 18.45 WIB, rumah warga yang terdampak mencapai 1.054 unit. 85,5 hektare sawah juga dilaporkan terendam.

BACA JUGA:

Banjir dengan tinggi muka air mencapai 150 cm memaksa 68 jiwa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

BPBD Kabupaten Padang Pariaman bersama instansi terkait telah memberikan bantuan logistik kepada warga yang mengungsi dan juga terdampak.

"Hingga kini, banjir dilaporkan masih menggenang di wilayah tersebut," tandasnya.

Di sisi lain, BPBD Kota Solok menerjunkan personel Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk membantu evakuasi korban bencana banjir yang terjadi di Kota Padang pada Jumat (14/7/2023).

Sebelumnya, banjir dilaporkan terjadi setelah hujan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Barat, terutama Kota Padang, sejak Kamis (16/7/2023) pukul 19.30 WIB.