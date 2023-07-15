Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terduga Teroris Ditangkap di Lombok Timur Ternyata IRT, Setiap Pekan Jualan Sayur

Ramli Nurawang , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |10:38 WIB
Terduga Teroris Ditangkap di Lombok Timur Ternyata IRT, Setiap Pekan Jualan Sayur
Gang kecil menuju rumah terduga teroris di Lombok Timur. (Foto: Ramli Nurawang)
SELONG - Terduga pelaku teroris HN (60) yang ditangkap Densus 88, Jumat (14/7/2023) malam, ternyata seorang ibu rumah tangga (IRT). Dia setiap pekan berjualan sayur di lokasi Car Free Day di Taman Rinjani Selong.

Sedangkan suaminya RF (62) adalah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pasutri ini tinggal di sebuah gang sempit di Gang Seroja RT 14, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi.

 BACA JUGA:

Dari informasi warga sekitar, HN cenderung tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Sedangkan suaminya biasa saja, tapi sekarang agak sakit-sakitan.

"Ya keluar seperlu, tapi jarang kita lihat ke luar rumah termasuk jika ada acara-acara warga,” tutur salah seorang warga, AH, Sabtu (15/7/2023).

 BACA JUGA:

Tapi setiap pekan, kata AH, HN selalu diantar pakai mobil ke lokasi Car Free Day di Taman Rinjani Selong.

"Infonya beliau jualan sayur di sana, tapi saya juga gak pernah ke sana ya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
