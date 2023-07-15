Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sempat Hilang, Nelayan Asal Tidore Ditemukan Tewas di Pantai Pulau Moti

Ismail Sangaji , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |13:12 WIB
Sempat Hilang, Nelayan Asal Tidore Ditemukan Tewas di Pantai Pulau Moti
Foto: Ismail Sangaji)
TERNATE - Warga pulau Moti, Kota Ternate, Maluku Utara dibuat heboh dengan ditemukannya sesosok mayat yang terdampar di pantai saat air laut surut, Sabtu (15/7/2023).

Warga yang menemukan temuan mayat itu lansung melaporkan ke aparat setempat. Tim SAR yang melakukan pencarian terhadap nelayan Tidore yang hilang beberapa hari kemarin kemudian bergerak menuju lokasi.

 BACA JUGA:

Saat di identifikasi, benar saja korban merupakan Jufri Buka nelayan yang dicari tim SAR. 

"Tiba di lokasi dan memastikan bahwa benar korban tersebut adalah atas nama Jufri Buka. Korban selanjutnya di evakuasi ke Desa Mafututu Tidore Kepulauan dengan menggunakan RIB 04 Ternate," jelas Fatur Rahman, Kepala Basarnas Ternate.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
ternate Nelayan Hilang Mayat
