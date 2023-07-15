Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lift Jatuh Tewaskan 7 Orang Masuk Penyidikan, Polisi Periksa 20 Saksi

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |15:17 WIB
Lift Jatuh Tewaskan 7 Orang Masuk Penyidikan, Polisi Periksa 20 Saksi
Kombes Ino Harianto. (Foto: Ira Widyanti)
A
A
A

LAMPUNG - Satreskrim Polresta Bandarlampung meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan terkait insiden lift jatuh di Sekolah Islam Az-Zahra yang menewaskan tujuh pekerja bangunan.

Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Ino Harianto mengatakan, proses peningkatan ke tahap penyidikan tersebut dilakukan usai melakukan gelar perkara dan memeriksa sekitar 20 orang saksi.

 BACA JUGA:

Adapun saksi yang diperiksa terdiri dari unsur saksi ahli dari Itera, saksi Ahli hukum Pidana, Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian sebanyak 16 saksi dari pihak yayasan, vendor, pengawas pembangunan, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. 

"Kita sudah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, serta serangkaian pengkajian-pengkajian. Penyidik memutuskan meningkatkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan," ujar Ino saat dikonfirmasi, Sabtu (15/7/2023).

Namun dalam perkara ini, lanjut Ino, pihaknya belum menetapkan tersangka. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil dari tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polda Sumatera Selatan. 

 BACA JUGA:

"Kita masih menunggu, tentu ada bukti surat (hasil Fuslabfor) juga bukan hanya omongan-omongan. Kalau bukti-bukti sudah terkumpul semua, maka akan kita umumkan tersangka nya," pungkasnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083661/kecelakaan-yQ5k_large.jpg
Tragis! Abdul Tewas Mengenaskan Usai Kepalanya Terhisap Mesin Pabrik di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/510/3072022/kecelakaan-sZmr_large.jpg
Tragis! Dani Tewas Mengenaskan Lehernya Terjepit Lift Barang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/340/3030713/teknisi-tewas-saat-perbaiki-tower-kantor-desa-di-lombok-timur-32FjYH9QLi.jpg
Teknisi Tewas saat Perbaiki Tower Kantor Desa di Lombok Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025488/pekerja-bangunan-di-gunung-sindur-meninggal-usai-tertimpa-reruntuhan-MNWF0PEyKf.jpeg
Pekerja Bangunan di Gunung Sindur Meninggal Usai Tertimpa Reruntuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/338/3006866/pekerja-lrt-jatuh-dari-atas-stasiun-kuningan-A0e1oYKGOQ.jpg
Pekerja LRT Jatuh dari Atas Stasiun Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/338/2995517/6-fakta-pria-tewas-terkunci-dalam-freezer-mobil-es-krim-di-jakpus-2cRJHhTnhK.jpg
6 Fakta Pria Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Es Krim di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement