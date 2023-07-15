Potongan Kepala Manusia Ditemukan 5 Kilometer dari Penemuan Pertama Korban Mutilasi

SLEMAN - Potongan tubuh korban mutilasi di Turi Kabupaten Sleman kembali ditemukan. Kali ini yang ditemukan adalah kepala manusia.

Sabtu (15/7/2023) petang, Potongan kepala tersebut ditemukan sebelah barat Padukuhan Gimberan, Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.

Lurah Merdikorejo, Agus Prasetyo ketika dikonfirmasi membenarkan penemuan potongan kepala tersebut. Meski demikian, belum diketahui potongan kepala yang ditemukan itu memiliki kaitan tidaknya dengan potongan tubuh yang dijumpai di Kapanewon Turi, beberapa hari lalu.

"Potongan tersebut ditemukan di pinggir sungai Krasak. Iya, infonya kepala,"tutur dia, Sabtu (15/7/2023) malam.

Agus menambahkan, potongan kepala tersebut Ditemukan di sungai Krasak di wilayah sebelah barat Padukuhan Gimberan. Kendati demikian dia mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai jenis kelamin sosok pemilik potongan kepala yang ditemukan tersebut.